Примсоцбанк запустил акцию "Коммунальный улёт" для держателей карт S7

Примсоцбанк запустил акцию "Коммунальный улёт" для держателей дебетовых и кредитных карт S7.



По условиям акции с 01 мая 2022 года по 30 июня 2022 года при оплате коммунальных платежей через приложение Примсоцл@йн можно получить 2 дополнительные мили за каждые потраченные 100 рублей. Начисление миль производится:



• За операции, проведенные до 31/05/2022 - до 15.06.2022 года.

• За операции, проведенные до 30/06/2022 - до 15.07.2022 года.



Узнать подробности об акции «Коммунальный улёт» можно в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.