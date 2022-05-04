Эко- и гастротуризм – основные тренды туристического сезона 2022 в России

Эксперты Россельхозбанка проанализировали спрос на путешествия в туристическом агрегаторе Свое За городом, определили основные тренды внутреннего туризма в 2022 и сделали подборку оригинальных туров для различных категорий путешественников.

Согласно проведенному исследованию, самыми популярными направлениями в грядущем летнем туристическом сезоне 2022 года станут не только традиционно востребованные у российских туристов курорты Краснодарского края, но и путешествия на озеро Байкал, по Москве и области, а также туры в Казань, Екатеринбург и Республику Калмыкия.

По прогнозам Ростуризма с мая по сентябрь 2022 года в России отдохнут более 31 млн туристов (при учете только классифицированных объектов размещения), что на 20% превысит показатели прошлого года.

Основными трендами путешествий в 2022 году эксперты Россельхозбанка обозначили экотуризм и гастротуризм. Это новые, небанальные направления туризма, в последнее время набирающие большую популярность среди россиян. Кроме того, развитие данных направлений в России поддерживаются на государственном уровне, это способствует экономическому развитию как регионов, так и страны. Также это помогает сохранению народных традиций, ремесел, развитию и поддержанию культуры малых этносов страны, гастрономической культуры, а также расширению кругозора населения и знания о народах России, их культуре и обычаях. Растет популярность туров с мастер-классами, на которых, например, можно приготовить знаменитую зарайскую коврижку, сделать своими руками алтайскую куклу на счастье или сварить сыр. С начала года рост спроса на такие туры составил 30 % в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Согласно проведенному исследованию на платформе Свое За городом, наибольшей популярностью у туристов пользуется тур в Страну Бумба (Республика Калмыкия). Он дает возможность познакомиться с укладом жизни, культурой и обычаями кочевников-калмыков, увидеть предметы их быта и даже примерить национальные костюмы.

Окунуться в атмосферу Средневековья, стать свидетелем настоящих рыцарских боёв можно и в наши дни – совершить путешествие во времени можно в замке «Львиная голова» в Краснодарском крае.

Для семейных путешествий с детьми эксперты Россельхозбанка советуют обратить внимания на поездки на необычные фермы, например, крокодиловые и улиточные, а также на знакомство с альпаками, прогулки на лошадях, принять участие в семейном мастер-классе по приготовлению сыра и других активностях. На данный момент сегмент семейных путешествий в рамках сельского туризма активно развивается. Кроме того, эти туры распространены практически по всей территории России и не требуют сложной логистики. Среди наиболее популярных туров:

производство керамике на Семикаракорском заводе в Ростовской области;

приготовление сыра в «ЭкоДеревушке»;

посещение страусиной фермы «Страусы Биляра» в Татарстане;

посещение козьей фермы «Былинкино в Московской области и др.

Тем, кто собирается в романтическое путешествие, стоит обратить внимание на энотуры на винодельни России. Производство вина в России сейчас находится на подъеме, открывается все больше новых виноделен и это не только привычный Краснодарский край, но и родина российских автохтонов Ростовская область и самая северная зона виноделия – Волгоградская область. Винные дегустации также можно совместить с сырными и улиточными, некоторые винодельни предоставляют такую возможность, среди них Винодельня и сыроварня Гусев, гравитационная винодельня Шато Пино, русский винный дом «Абрау Дюрсо» и многие другие.

Майские праздники можно активно провести, посетив один из насыщенных маршрутов, специально разработанных с учетом пожеланий туристов: прокатиться на воздушном шаре или на упряжке хаски, попробовать Алтай на вкус или услышать вкусные истории древнего Переславля, узнать тайны и истории Выборга и Рускеалы и многое другое. С полным перечнем туров можно ознакомиться на платформе Свое За городом.