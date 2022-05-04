Банк «Открытие» возобновил встречи клуба «Art of Life» для клиентов прайвета

«Открытие Private Banking» – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – провел первую в этом году встречу клуба «Art of Life», где традиционно проходят беседы со знаменитыми и талантливыми спикерами из разных сфер, сообщили SIA.RU в банке.

Кандидат социологических наук, известный психолог Анетта Орлова рассказала, как повысить уровень жизнестойкости в ситуации турбулентности.

Темой разговора стало использование внутренних и внешних ресурсов человека в условиях длительного стресса. Анетта Орлова объяснила, как повысить свою жизнеспособность в условиях неопределённости и напряженности. Также она рассказала, какими способами реагировать на стрессовые ситуации, и как научиться защищать личные границы.