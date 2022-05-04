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Иркутская область заняла 48 место в России по объемам ввода жилья

В 2021 году в регионе ввели 1,2 млн м² жилой недвижимости.

Иркутская область заняла 48 место в рейтинге РИА Новости по темпам ввода жилья. В 2021 году введено по 0,5 м² на каждого жителя региона, общий объем ввода в прошлом году составил 1,2 млн м². На каждого жителя региона приходится по 25,8 м².

Ниже расположилась Бурятия (78 место) с показателем в 0,28 м² на человека, общий объем ввода в прошлом году составил 279 тыс. Годовой прирост – 1,3%, обеспеченность жилья на одного человека – 25,8 м².

Красноярский край оказалась на 55 месте с показателем в 0,47 м² на человека, общий объем ввода в прошлом году составил 1,3 млн м². Годовой прирост – 3%, обеспеченность жилья на одного человека – 25,9 м².

В ТОП-20 попала Новосибирская область (15 место) с показателем в 0,7 м² на человека, общий объем ввода в прошлом году составил 2 млн м². Годовой прирост – 3,1%, обеспеченность жилья на одного человека – 26,5 м².

Больше всего жилья в пересчете на одного жителя России в 2021 году введено в Ленинградской (1,7 м²) и Калининградской (1,2 м²) областях, в конце списка оказались Чукотский округ (0,06 м²) и Мурманская область (0,07 м²).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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