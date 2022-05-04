Экспортеры Иркутской области и Монголии заключили контракты на 138 тысяч долларов по итогам бизнес-миссии

Монгольские предприниматели познакомились с ООО «Море Сибири», которое производит авторские соусы и джемы из байкальских даров природы под торговой маркой «ЛесДеликатес». Ранее эта продукция экспортировалась в Польшу и Казахстан. Сейчас планируются поставки в Монголию, сообщили SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

ООО ТД «Спутник» в рамках бизнес-миссии представил современные полимерные материалы российского производства: ZEDEX, который применяется для изготовления подшипников скольжения, и INKULEN – полиэтилен с очень высокой степенью полимеризации, широко используемый в быстро стирающихся механизмах, в химической и добывающей промышленности, строительстве, медицине и прочих сферах.

Большой интерес также вызвали сборные деревянные строения и конструкции, погонажные изделия, представленные ООО «СК Альянс».

Предприниматели Иркутской области встретились с Торговым представителем России в Монголии Максимом Васильевым и администрацией Свободной экономической зоны «Алтанбулаг», посетили местные предприятия.

В 2022 году при поддержке Центра «Мой бизнес» состоялись бизнес-миссии в Республику Беларусь и Монголию. В марте была организована реверсная бизнес-миссия из Монголии, в ходе которой заключено шесть контрактов на пробные поставки продукции иркутских компаний на общую сумму 120 тысяч долларов.

До конца года планируются бизнес-миссии с участием предпринимателей Иркутской области в Узбекистан и Казахстан, а также реверсные из Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама и Монголии.