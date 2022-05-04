Новости

Оксана Дудина назначена территориальным директором Банка Уралсиб в Кемерове

Оксана Дудина возглавила Кемеровскую территориальную дирекцию ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В должности территориального директора Кемеровской территориальной дирекции она будет решать задачи развития клиентской базы и расширения бизнеса в городах Кемеровской области, рассказали SIA.RU в банке.

Кемеровская территориальная дирекция включает 11 точек продаж в 8 городах, предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Оксана Дудина закончила Братский Государственный Технический Университет по специальности «Производственный менеджмент» и Байкальский Государственный университет экономики и права по специальности «Финансы и кредит». В банковском бизнесе работает с 2003 года. Последние 4 года работала в Совкомбанке в должности Управляющего по Кемеровской области. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Льготная ипотека 2022, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека
Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной и повысило лимит
Хуснуллин: В последние две недели в РФ идет снижение объемов выдачи ипотеки
Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 13,9%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании