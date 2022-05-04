Cпрос на перевозки из Китая вырос почти втрое – ПЭК

Это связано с ограничениями на европейских рынках. На поставщиков из КНР переориентируются сотни предпринимателей, у которых нет возможности работать с партнерами из Европы, сообщает пресс-служба оператора логистических услуг ПЭК. Объем заявок на перевозки из Китая в ПЭК в марте-апреле вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

– Наиболее высокими темпами рос спрос на перевозки высокотехнологичного оборудования (чипы, микросхемы), комбинированных кормов и семян для сельского хозяйства и рыбной промышленности, а также запчастей и комплектующих для автомобилей, – говорится в сообщении.

Спрос на логистику из Китая растет преимущественно за счет предпринимателей, которые долгое время поставляли товары из Европы, но после ввода санкционных ограничений или из-за разрыва коммерческих отношений с партнерами переориентировались на партнеров из КНР.

Эксперты отмечают, что доставку грузов из Китая в Россию перестроили в основном на наземный транспорт — автомобильный и железнодорожный. Сроки морской перевозки сложно прогнозировать после того, как 6 из 11 международных линий приостановили букинги в российские порты.

Сроки и стоимость ж/д доставки стабилизировались. Если в ноябре-декабре перевозка из Китая ускоренным контейнерным поездом занимала 45-55 дней, наблюдались заторы, то по состоянию на март-апрель срок доставки составляет от 22 дней. Что касается автомобильных перевозок, то срок доставки в настоящее время составляет 45-55 дней.