Ипотека для ИТ-специалистов начала действовать в России

Максимальная ставка составит 5% годовых, максимальный размер кредита в регионах-миллионниках – 18 млн руб., в остальных – 9 млн руб., сообщает РБК.

Правительство отчиталось о запуске программы льготной ипотеки – до 5% годовых – для специалистов в области ИТ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с членами правительства, видео опубликовано в Telegram-канале кабмина.

Для жителей регионов-миллионников максимальный размер займа составит 18 млн руб., для остальных субъектов – 9 млн руб. В правительстве рассчитывают, что до конца 2024 года по программе будет выдано до 50 тыс. кредитов на общую сумму около 240 млрд руб.

«По поручению президента правительство принимает меры для поддержки ИТ-сектора в условиях внешнего давления. Главная задача – создать комфортные условия для работников отрасли. Это касается и решения жилищного вопроса». – сказал Мишустин.