ЕС намерен ввести эмбарго на российскую нефть. Что это значит?

ЕС намерен отказаться от российской нефти через 6 месяцев, от нефтепродуктов — до конца года, сообщает Wall Street Journal.



– Эмбарго требует единогласного решения, – отмечают аналитики БКС. — Тем не менее, по крайней мере Венгрия категорически заявила, что не будет голосовать за то, что разрушит ее экономику, и что нет разумной замены российской нефти и газу, учитывая всю логистическую инфраструктуру. Таким образом, существует очень большая вероятность, что 6-й пакет санкций не будет согласован, если для Венгрии не будет разработан приемлемый вариант обхода.



Аналитики уверены, что логистические вопросы также помешают остальной Европе полностью заменить российскую нефть за такой короткий период времени, поскольку мировой танкерный флот, вероятно, не в состоянии полностью перенаправить как российский экспорт в Азию, так и, скажем, ближневосточную нефть из Азии в Европу.