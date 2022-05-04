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Доллар ниже 69 рублей, а евро – 72. Что дальше?

Российский рубль продолжает укрепляться на фоне дисбаланса, вызванного валютными ограничениями ЦБ и властей. Так, доллар упал на 3,2% к 68,7 руб., впервые с июня 2020 года, евро обновил двухлетний минимум, снизившись на 3,5% к 72,1 руб.



– Позитивом для рублевых активов выступила вчерашняя новость о том, что владельцы российских еврооблигаций получили валютные платежи от эмитента, – подчеркивают эксперты БКС. – Они должны были уйти инвесторам еще 4 апреля, но из-за санкций США Минфин РФ не смог осуществить выплаты из заблокированных за рубежом средств. В качестве альтернативы эмитент исполнил платежи в рублях, однако международные рейтинговые агентства сочли это нарушением обязательств, поскольку эмиссионная документация не предусматривала смены валюты платежа. Льготный период для исполнения Россией своих обязательств по этим облигациям истекал как раз 4 мая, после чего по ним наступал дефолт. Таким образом, его удалось избежать, что является хорошим сигналом.

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Негативом выступают ожидания шестого пакета санкций ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ввести эмбарго на поставки нефти из России. Кроме того, вчера появилась информация о том, что в рамках санкционного пакета от SWIFT отключат Сбербанк и еще несколько крупных российских банков.

Однако рубль укрепляется на фоне дисбаланса, вызванного валютными ограничениями ЦБ и властей. Эти меры вместе с падением импорта вызвали значительное уменьшение спроса на инвалюту, тогда как предложение остается высоким из-за обязательной продажи 80% экспортной выручки. Правда, в пятницу глава Банка России заявила, что регулятор предложил правительству снизить этот уровень до 50%.

– Данный шаг может приостановить укрепление рубля. В среднесрочном плане его переоцененность способна негативно сказаться на доходах госбюджета и экспортеров, – резюмируют эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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