Преподаватель информатики из иркутского лицея представит регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года – 2022»

В Иркутской области подвели итоги регионального конкурса «Учитель года – 2022». Им стал преподаватель информатики Лицея ИГУ города Иркутска Максим Лавлинский, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

В марте он выиграл городской этап конкурса и получил в подарок новую квартиру. Впервые за долгое время иркутянин будет представлять регион на федеральном уровне.

Иркутяне были отмечены и в других конкурсах. Так, среди молодых руководителей образовательных учреждений в конкурсе «Дебют» победила Олеся Коваленко, заместитель директора средней общеобразовательной школы № 57 города Иркутска.

Лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2022» стала Анастасия Трофимова, педагог-психолог Лицея ИГУ. Она прошла в финальный этап, который пройдет в ноябре 2022 года в Москве.