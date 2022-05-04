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В Узбекистане юрлицам разрешили майнить криптовалюту на солнечной энергии

В Узбекистане майнерам предложили устанавливать солнечные батареи, чтобы питать свои фермы. Иначе им придется платить двойной тариф на электроэнернию. Кроме того, с 2023 года жители страны и компании смогут покупать и продавать криптовалюту. Указ об этом подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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– Майнинг осуществляется исключительно юридическим лицом с использованием электрической энергии, произведенной солнечной фотоэлектрической станцией, - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте национальной базы законодательства Lex.uz.

В случае использования ресурсов единой энергетической системы Узбекистана майнеры будут оплачивать потребляемую электроэнергию в двукратном размере. В случае потребления электроэнергии в пиковые периоды правительство будет устанавливать для майнеров специальные надбавки на действующие тарифы.

Кроме того, в стране разрешили покупку и продажу криптоактивов.

– С 1 января 2023 года граждане и юридические лица Республики Узбекистан могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену криптоактивов исключительно через национальных провайдеров услуг, – говорится в тексте указа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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