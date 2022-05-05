Прогноз на май: что будет с долларом, евро и рублем

В апреле укрепление рубля продолжилось. Однако уровни, которые к текущему моменту достигнуты валютными парами – доллар установил двухлетний минимум на отметке 66,3 руб., а евро впервые с марта 2020 г. достиг 69,8 руб. – мало кто предполагал даже в начале года. Эксперты рассказывают, чего ожидать в мае.

– Столь сильная динамика рубля по-прежнему обусловлена рыночным дисбалансом. Валютные ограничения ЦБ и властей вместе с падением импорта привели к значительному сокращению спроса на инвалюту. В то же время ее предложение избыточно из-за обязательной продажи 80% экспортной выручки, которая и без того увеличивается благодаря дорогому сырью, – отмечают эксперты БКС.

Хотя Банк России и предпринял шаги по смягчению валютного контроля, но этого пока недостаточно для сбалансированности спроса и предложения на инвалюту на биржевом рынке, считают аналитики. Поэтому регулятор в прошлую пятницу предложил правительству рассмотреть следующий шаг по ослаблению валютных ограничений. Для несырьевых неэнергетических экспортеров обнулить обязательную продажу валютной выручки, для сырьевых — снизить с 80% до 50%. Вероятно, это позволит иностранным валютам хотя бы приостановить дальнейшее падение к рублю и перейти к попыткам восстановления.

Кроме того, из-за санкций и геополитического негатива российскую нефть приходиться продавать с большим дисконтом к рыночным ценам, уже превышающим 30%.

– С учетом этого рублевая стоимость Brent стала ниже 5000 руб., что в текущих условиях недостаточно комфортно с точки зрения доходов госбюджета и нефтяных компаний. Другие экспортеры также могут постепенно начать испытывать негативное влияние переоцененности рубля. Поэтому данный фактор будет и далее подталкивать ЦБ и власти к смягчению валютных ограничений. Это способно вернуть курс рубля к экономически более оправданному уровню, который сейчас находится в районе 80–90 руб. за доллар, – считают эксперты БКС.

Прогнозировать на май динамику рубля даже в широком диапазоне по-прежнему сложно, учитывая высокую геополитическую неопределенность, несущую большие санкционные и экономические риски. Дополнительный негатив вносит ситуация на мировых рынках, она становится все более угрожающей.

– Это вызвано тем, что экономика замедляется, а инфляция остается высокой, – подчеркивают эксперты. – Для борьбы с ней центробанки вынуждены ужесточать монетарную политику, что способно ухудшить долгосрочные экономические перспективы. Все это может ударить по глобальному сырьевому спросу, всерьез и надолго снизив стоимость сырья. В какой-то момент это способно лишить рубль колоссальной поддержки большой экспортной выручки, вернув в его курс дисконт, связанный с геополитикой и жесткими санкциями. Учитывая, что негативный сценарий для мировых рынков может начать реализовываться уже в мае, это наложится на усилия российских властей по ослаблению рубля, что способно вызвать возращение доллара в район 75–80 руб., – резюмируют эксперты.