Распределение налога на прибыль по регионам предложил изменить Минфин

От меры могут выиграть регионы, где расположено производство, а зарплаты невысоки.

Минфин готовит изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения (филиалы). Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Корректировки, как утверждают в Минфине, позволят обеспечить более справедливое зачисление налога в региональные бюджеты.

Общая ставка налога на прибыль – 20%: 3% зачисляется в федеральный бюджет (их платит головная организация), а 17% – в бюджет региона. Эти 17%, в свою очередь, распределяются между головной организацией и филиалами пропорционально их долям прибыли; каждая часть выплачивается в бюджет соответствующего региона по месту нахождения головной организации или обособленного подразделения. Доля прибыли определяется исходя из средневзвешенной численности работников или фонда оплаты труда (ФОТ) филиала – по выбору налогоплательщика, а также остаточной стоимости амортизируемого имущества.

В рамках действующего налогового законодательства сумма налога на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты тех субъектов России, где создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы, пояснили в Минфине. Поэтому существующий механизм экономически оправдан. Но уровень заработной платы в субъектах может значительно отличаться.

«В связи с этим Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся в министерстве», – указали в министерстве.

О том, что Минфин готовит предложения о более справедливом зачислении налога на прибыль филиалов в региональные бюджеты, говорил в конце апреля глава ведомства Антон Силуанов. «Там, где производство и рабочие руки, должны оставаться и деньги», – пояснял он.

Минфин также рассматривал и другой принцип распределения налога на прибыль между региональными подразделениями – исходя из объема произведенной продукции, сообщили в ведомстве. Однако в итоге эта инициатива не была поддержана: показатель не универсален, не все обособленные подразделения занимаются непосредственно производством продукции. Кроме того, включение в расчет налога данного показателя усложнило бы администрирование и привело бы к спорам с налоговыми органами, полагают в Минфине.

Вопрос справедливого распределения налога на прибыль стал особенно актуальным в контексте отмены консолидированных групп налогоплательщиков (этот институт будет отменен с 2023 года), отметил директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, властям необходимо за лето утвердить некую новую формулу, чтобы в сентябре иметь возможность планировать региональные бюджеты.