Школьники из Братска сдали вступительные экзамены в Первый университетский лицей имени Лобачевского

Уникальное образовательное учреждение построили в Краснодарском крае при поддержке Олега Дерипаски. Лицей, где будут целенаправленно готовить к поступлению в МГУ, в этом году проводит первый набор иногородних школьников, сообщает Братская студия телевидения.

День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.

Фото: https://ul-lyceum.ru/

Около 30 братских школьников претендуют на поступление в Первый университетский лицей имени Лобачевского. Те, что помладше, поступают в 7-й класс лицея, ребята постарше – в 10-й. На экзамен большинство пришли с родителями. Шаг ответственный и волнительный, признаются дети. Уровень судьбоносности еще более осознают взрослые участники процесса.

«Для многих детей это первый внешний вызов в плане серьёзных экзаменов. Я не берусь судить, возможно, кто-то куда-то что-то сдавал, какие-то междугородние олимпиады. Это всё зависит от личного опыта и стрессоустойчивости человека. Но в целом, особенно, если у ребенка есть желание туда поехать, поступить, то для него это некая стрессовая ситуация», – говорит Александр Толстопят, старший преподаватель физики Первого университетского лицея имени Н. Лобачевского.

Претендентам на зачисление в 7-й класс нужно было сдать всего один экзамен – по математике. Желающие попасть в 10-й класс сдавали письменный экзамен по математике, русскому языку и одному из профильных предметов по выбору – физике, информатике, химии и биологии.

«Профильные предметы на действительно хорошем, крепком уровне. Это требует вдумчивого изучения предмета на протяжении тех лет, что он шёл. С бухты-барахты, конечно, не получится», – добавляет Александр Толстопят.

С собой экзаменуемым можно было взять только гелевые ручки и воду. Телефоны и любые средства связи запрещены. Строгость отбора – не прихоть, а марка качества. В Первый университетский лицей набирают лучших из лучших.

Экзамены длились несколько часов. Все работы увезут на проверку в Москву, где уровень подготовки братских школьников оценят преподаватели МГУ.

«Было очень волнительно, поскольку переживаешь за свою судьбу, поступишь в лицей или нет. Я считаю, что это хороший лицей, потому что он университетский. Думаю, что там будут хорошие учителя. И задания для поступления довольно-таки сложные, что также указывает на его уровень», – сказал Арсений Томилев, сдавал экзамен в лицей.

«Очень бы хотелось и надеюсь, что получится. По-моему, это будет интересный опыт в моей жизни. Это же Первый университетский лицей», – Софья Акимкина, сдавала экзамен в лицей.

«Мне предложили сдать экзамен, чтобы я туда поступила в 7-й класс. Терять мне нечего, я и пошла сдавать. Было очень страшно. Я не знаю, на что сдала, но надеюсь, что поступлю», – Милена Бурдина, сдавала экзамен в лицей.

Те, кто набрал достаточно баллов на письменных экзаменах, получат приглашение в летний лагерь на базе Лицея. Здесь вступительные испытания продолжатся, и только по их итогам появятся окончательные списки поступивших. Эти дети начнут новый учебный год в невероятных условиях: Лицей оснащен современной техникой и лабораториями, двухэтажной библиотекой, на улице оборудован стадион, баскетбольная, волейбольная и тренажёрная площадки и корты для большого тенниса. Но самое главное – здесь дают университетский уровень образования, который позволит без труда покорить любой вуз страны.