Какие товары подешевеют на укреплении рубля?

Важно помнить о выходе иностранных компаний с российского рынка – во многих категориях товаров сейчас наблюдается реальный дефицит, рассказывает агентству «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Среди таковых эксперт выделяет автозапчасти, строительную технику и отделочные материалы, некоторые лекарства, ряд комплектующих для компьютеров, сетевое оборудование.

В марте ценники в магазинах, особенно на бытовую технику и электронику, менялись, по словам Переславского, фактически ежедневно. С укреплением рубля они менялись и в лучшую для покупателя сторону Экономист приводит очень простой пример – в моменте топовый последний айфон стоил порядка 200 тысяч рублей. Через 3-4 дня его цена упала до 160 тысяч. И так было если не со всеми товарами, то с большинством.

Есть два момента, на которые, по мнению эксперта, нужно обратить внимание.

«Первый – дорожают те товары, которые либо больше не завозятся, либо производители остановили работу своих предприятий. Второй – цены могут начать серьезно меняться, когда будет отлажен механизм параллельного импорта, причем меняться в сторону потребителя. Да, они не будут такими же, как в январе, но дисконт к текущим ценам все равно может составить до 30%», – полагает экономист.