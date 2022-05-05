В Саратове начал работу новый контакт-центр «Открытие Инвестиции»

«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входящих в группу банка «Открытие») запустили новый контакт-центр. Это вторая площадка в Поволжье, задача которой — улучшить обслуживание клиентов вместе с существующим контакт-центром «Открытие Инвестиции» в Ульяновске, рассказали SIA.RU в банке.

Запуск контакт-центра в Саратове – один из важных этапов в рамках реализации стратегии развития клиентского сервиса «Открытие Инвестиции». Вторая площадка компании существенно дополнит мощности контакт-центра «Открытие Инвестиции» в Ульяновске. Распределение нагрузки по двум площадкам позволит существенно повысить уровень клиентского сервиса, обеспечив бесперебойную информационную и техническую поддержку клиентов.

Работа нового контакт-центра организована с применением передовых телекоммуникационных и вычислительных технологий для персонализации взаимодействия с клиентом, приоритезации запросов и других интеллектуальных функций. Современные технические решения позволят сократить время ожидания клиента на линии и увеличить долю запросов, решаемых за одно обращение.

Кроме того, на базе площадки в Саратове создается отдел клиентского обслуживания — это подразделение дистанционной поддержки, в задачи которого входит обеспечение постпродажного обслуживания и релокации части функций из центрального офиса.

«Выбор Саратова в качестве локации для нового контакт-центра обусловлен, прежде всего, высоким кадровым потенциалом региона. Для нас было очень важно привлечь наиболее опытных сотрудников, ведь оперативность технической и информационной поддержки — стратегическая задача департамента клиентского обслуживания.

Исходя из текущих рыночных условий, мы скорректировали планы запуска нового контакт-центра, и благодаря синергии с банком «Открытие», который давно присутствует в регионе, в кратчайшие сроки развернули инфраструктуру. Уверена, что наши клиенты по достоинству оценят возросшую скорость обработки обращений» – отмечает Лада Богдашкина, директор центра обслуживания клиентов департамента клиентского сервиса «Открытие Инвестиции».