Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического субботника «Зеленая Весна»

Новосибирский филиал Банка Уралсиб выступил партнером волонтерской экологической акции по уборке территории Новосибирского зоопарка, которая прошла 30 апреля 2022 года в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна». Организаторами акции выступили Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило».

Участники субботника провели благоустройство территории зоопарка, очистили ее от мусора и листвы и высадили деревья. На центральной площадке Новосибирского зоопарка при поддержке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» прошел конкурс детских рисунков «Россия- моя Родина!». В нем приняли участие дети от шести до двенадцати лет, все участники конкурса получили сладкие призы от Банка Уралсиб.

«Банк Уралсиб поддерживает различные экологические инициативы, наши сотрудники принимают активное участие в субботниках. Мы сразу откликнулись на предложение стать партнером конкурса детского рисунка. Такие мероприятия дают детям возможность выразить любовь к родному краю и окружающему миру», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.