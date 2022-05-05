Иркутская область заняла 28 место в списке регионов для переезда

Переехать в Иркутскую область хотел бы 0,5% россиян. Об этом свидетельствую результаты опроса (есть у SIA.RU), который провела служба исследований hh.ru.

Иркутская область заняла 28 место среди регионов России, популярных для переезда – ее выбрали 0,5% готовых к релокации.

При этом, наиболее популярные сибирские регионы, который россияне рассматривают для переезда – Алтайский край (8 место, 2,4% готовых переехать в него) и Новосибирская область (11 место, 1,4%). Опередил Иркутскую область и Красноярский край (16 место, 0,9%).

Чаще других о переезде в Иркутскую область задумываются жители Ленинградской области (3% из них назвали такой вариант), соискатели из Новосибирской области и Республики Татарстан (по 2%).

Среди представителей разных профессий, готовых к релокации, о переезде в Иркутскую область наиболее часто задумываются специалисты из сферы производства (3%), высший менеджмент и юристы (по 2%), а также начинающие специалисты и административный персонал (по 1% в каждом случае).