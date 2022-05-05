Пекин проводит стресс-тест экономики на случай санкций

Китай изучит последствия подобного России сценария для своей экономики, сообщает Guardian.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, масштабные учения начались примерно в конце февраля – начале марта, когда запад ввел беспрецедентные санкции против Москвы. Несколько ключевых государственных учреждений Китая – от регулятора до международной торговли – попросили придумать ответные меры, если бы запад ввел такие же эмбарго в отношении Китая.

«Те, кто участвует в тесте, используют отношение к России в качестве базовой линии для ответа Китая на собственную политику, если запад будет относиться к нему таким же образом», – добавил собеседник. «Этот стресс-тест включает в себя целый ряд методологий, в том числе моделирование».

Пекин не уточнил, почему он попросил свой бюрократический аппарат провести в состояние санкционного давления, сказал собеседник. Они сказали, что это была «естественная реакция» Пекина, учитывая его тесные отношения с Москвой.

Второй источник, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что китайские дипломаты в последние несколько недель также встречались с экспертами, чтобы понять траекторию этого конфликта.