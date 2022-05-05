Аттестовывать гидов и экскурсоводов начнут с 1 сентября в Иркутской области

Это повысит качество туристических услуг региона и сделает рынок контролируемым и прозрачным, сообщили SIA.RU в пресс-службе правительства области.

– В настоящее время в регионе формируется комиссия, которая составит вопросы к аттестации, она начнет работу 1 июля. С 1 сентября начнется сама аттестация гидов и экскурсоводов, – пояснила Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области.

Она уточнила, сведения об аттестованных гидах-переводчиках и экскурсоводах агентство по туризму региона будет подавать в Единый федеральный реестр, который ведет Ростуризм. На днях Федеральное агентство по туризму утвердило правила ведения единого реестра.

Аттестация будет проходить в два этапа: тестирование и собеседование.

По результатам участникам выдадут аттестат и нагрудную карточку, данные будут направлены в Единый федеральный реестр. Желающие пройти аттестацию должны будут подать заявку. Также соискатель должен соответствовать определенным требованиям: иметь высшее или среднее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в области, соответствующей профилю работы экскурсовода или гида-переводчика.

За последние два года количество «авторских туров», а также их организаторов, гидов выросло в разы. Причем этот тренд характерен не только для Байкала, но и для других регионов. Опытный экскурсовод рассказал SIA.RU о рисках «авторских туров».