Отряд росгвардейцев из Иркутской области вернулся со спецоперации на Украине

Из самолета бойцы выходили под звуки государственного гимна с копией Знамени Победы в руках и флагом Российской Федерации, рассказали в пресс-службе Росгвардии Приангарья.

Фото пресс-службы Росгвардии

Личный состав приветствовал начальник тероргана генерал-майор полиции Алексей Сапожников. Он отметил высокий профессионализм росгвардейцев.

«Радость от возвращения росгвардейцев на родную землю объединила всех жителей Иркутской области. Под звуки военного духового оркестра прибывших с нетерпением и слезами радости на глазах встречали горожане, родственники, ветераны, представители духовенства и сослуживцы», – говорят в пресс-службе.