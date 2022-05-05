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Отряд росгвардейцев из Иркутской области вернулся со спецоперации на Украине

Из самолета бойцы выходили под звуки государственного гимна с копией Знамени Победы в руках и флагом Российской Федерации, рассказали в пресс-службе Росгвардии Приангарья.

<p>Фото пресс-службы Росгвардии</p>

Фото пресс-службы Росгвардии

Личный состав приветствовал начальник тероргана генерал-майор полиции Алексей Сапожников. Он отметил высокий профессионализм росгвардейцев.

«Радость от возвращения росгвардейцев на родную землю объединила всех жителей Иркутской области. Под звуки военного духового оркестра прибывших с нетерпением и слезами радости на глазах встречали горожане, родственники, ветераны, представители духовенства и сослуживцы», – говорят в пресс-службе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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