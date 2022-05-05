Иркутский Международный Слата марафон пройдет 26 июня

Классический беговой марафон по историческому центру Иркутска пройдет в 2022 году в четвертый раз. Традиционно праздник бега и здорового образа жизни проводится в последнее воскресенье июня, стартовая площадка располагается у памятника Александру III. Организаторы – торговая сеть «Слата» и оргкомитет Марафоны БАМ для жителей региона – рекомендуют не откладывать регистрацию. Так, уже меньше всего стартовых слотов осталось на марафонской дистанции 42 км.

Вячеслав Заяц, председатель совета директоров ГК «Слата» :

– Третий год подряд мы видим, насколько Слата Марафон долгожданное событие. Ежегодно мероприятие посещают 2500-3500 человек. Ожидаем, что в этом году будет еще больше участников. Мы, со своей стороны, внесли дополнения в дистанции забега, увеличили призовой фонд и поддержали идею о проведении Открытого чемпионата Иркутской области по северной ходьбе, что будет являться очередной ступенью его развития на территории области.

Артем Детышев, руководитель оргкомитета Иркутского марафона:

– В этом году это будет ожидаемый массовый старт, который последний раз нам удалось реализовать в «далеком» 2019 году. Регистрация идет полным ходом на сайте https://irkutskmarathon.com/. Более 400 человек уже зарегистрировались. Меньше всего стартовых слотов осталось на дистанции марафон 42 км. Регистрация на все дистанции возможна только онлайн. Поэтому важно не откладывать процесс в «долгий ящик», выбрать дистанцию и зарегистрироваться сегодня!», — отметил руководитель оргкомитета Иркутского марафона Артем Детышев.

Забег пройдет в пяти дистанциям:

500 м – Слата Kids, дети от 3 до 8 лет.

3 км – Слата Фан-ран и Северная ходьба, дистанция в один круг.

10 км – Мини-марафон и Северная ходьба, дистанция в один круг.

21 км – Полумарафон, дистанция в 2 круга по 10 км.

42 км – Марафон, дистанция в 4 круга по 10 км.

Каждый участник на финише получит уникальную медаль финишера Иркутского Международного Слата Марафона 2022, отлитую специально для этого мероприятия ограниченным тиражом. Дистанция 3 км – малая медаль. Дистанции 10, 21 и 42 км – большая медаль финишера. Детский забег - сладкий приз и памятная медаль финишера.

Ежегодно «Слата» приглашает и ждет к участию команды, где организаторами отмечается командный зачет: «Самая большая команда» и «Самая оригинально одетая и/или оформленная команда».