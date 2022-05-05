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Детский сад в микрорайоне Лесной откроют 1 сентября

Он рассчитан на 200 мест, сообщили в пресс-службе мэрии.

Возведение детсада по типовому проекту началось в мае прошлого года. В двухэтажном здании предусмотрены 11 групп, медицинский и пищевой блоки, актовый и спортивный залы, бассейн. Детсад строят по национальному проекту «Демография» вблизи новой школы №33.

Образовательные учреждения будут объединены в единый комплекс. Кроме этого, на смежном участке предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, разработка проектно-сметной документации уже завершается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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