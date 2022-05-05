Капремонт скорой помощи в Тулуне завершат осенью этого года

Как идут ремонтные работы, проверил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Капитальный ремонт здания отделения скорой помощи ОГБУЗ «Тулунская городская больница» завершат в ноябре 2022 года. Об этом главе региона доложил заместитель министра регионального минздрава Алексей Шелехов.

Во время рабочей поездки в Тулун Игорь Кобзев побывал в отделении скорой помощи городской больницы, на капитальное обновление которого из бюджета Иркутской области выделено 26,6 млн рублей.

Всего же в этом году на капремонт и проектные работы ОГБУЗ «Тулунская городская больница» предусмотрено 39,4млн рублей. На эти средства также разработают проектно-сметную документацию на капитальный ремонт зданий родильного отделения и стационара.

В прошлом году за счёт средств областного бюджета разработали проектно-сметные документы на капремонт здания взрослой поликлиники. На это было потрачено около четырех млн рублей. Также в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в медучреждение приобрели цифровой маммограф.



– В Тулуне будет создан полноценный медицинский кластер: детская и взрослая поликлиники, стационар, родильное отделение, женская консультация. У жителей должна быть возможность получать всю необходимую медицинскую помощь в своем городе. На следующий год необходимо подготовить проектные документы на капремонт операционной и реанимации в стационаре тулунской больницы и обеспечить операционную новым оборудованием, – отметил Игорь Кобзев.



Также глава региона подчеркнул, что уже сейчас необходимо решать вопрос обеспечения Тулунской городской больницы квалифицированными кадрами. Соответствующие распоряжения даны руководству медицинского учреждения, региональному министерству здравоохранения.