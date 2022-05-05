Паромная переправа на Ольхон открыта

Это произошло сегодня, 5 мая. Ранее объявляли, что переправу откроют не ранее 10-15 мая, это полностью зависит от ледовой обстановки.

Перевозка автотранспорта и пассажиров на паромной переправе «МРС - остров Ольхон» по-прежнему осуществляется бесплатно. Расписание движения паромов приведено на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.

В этому году на переправе может появиться электронная очередь. Такое поручение дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, чтобы избежать многочасовых очередей в пик туристического сезона. По его мнению, количество туристов, прибывающих на Байкал, будет только расти. Поэтому создание комфортных условий для людей, планирующих отдых на Ольхоне, – одна из важнейших наших задач», – подчеркнул глава региона.