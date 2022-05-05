Недельный чек россиян вырос на 5%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в период с 25 апреля по 1 мая средние недельные расходы россиян увеличились, как и средняя стоимость одной покупки.

Индекс недельных расходов составил 5 143 рубля, что на 1,5% (76 рублей) больше, чем на предшествующей неделе. В годовой динамике расходы увеличились на 2,2% (113 рублей).

Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 304 рубля) индекс недельных расходов ниже на 3,0% или 161 рубль.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 5,0% (32 рубля). Средняя стоимость одной покупки составила 677 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 9,9% (61 рубль).

Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (658 рублей) недельный чек выше на 2,9% или 19 рублей.