«Бизнес на Восток»: АТБ предложил кредитование в юанях

С 4 мая 2022 года Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новую акцию «Бизнес на Восток» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Теперь корпоративным клиентам стали доступны кредиты «Бизнес-оборот» и «Бизнес-актив» не только в национальной валюте, но и в юанях, на более выгодных условиях.

Получить кредит по сниженной ставке от 7,6% годовых смогут как действующие, так и новые клиенты ВЭД, которые переведут валютный контракт с Китаем на обслуживание в АТБ.

Максимальная сумма кредита в рамках акции – 20 миллионов рублей (эквивалент в юанях). При сумме до 10 миллионов рублей (эквивалент в юанях) кредит предоставляется без залога. Срок – до 36 месяцев. По новым условиям предусмотрен упрощенный процесс рассмотрения заявки, а также имеется возможность оформления кредита без предоставления бухгалтерской отчетности.

Акция «Бизнес на Восток» действует до 31 декабря 2022 года и проходит в нескольких регионах присутствия АТБ: Амурская область, Алтайский край, Республика Алтай, Республика Бурятия, Свердловская область, Иркутская область, Камчатский край, Красноярский край, Забайкальский край, Хабаровский край.

Напомним, что также до 31 декабря 2022 года в АТБ продолжает действовать акция «ВЭД: Курс на Восток», где новые клиенты банка смогут получить услуги по бесплатному открытию и ведению счетов в рублях и иностранной валюте, специальные тарифы на услуги валютного контроля, а также льготный курс при перечислении средств и покупке-продаже иностранной валюты.

Оставить заявку на участие в акции можно на сайте банка или в любом отделении АТБ.

Консультация по открытию счета и условиям обслуживания доступна по номеру горячей линии банка - 8-800-775-80-80 (звонок по России бесплатный).