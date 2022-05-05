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Альфа-Банк разработал решения для таксопарков

До конца года все новые клиенты-таксопарки получат 6 месяцев бесплатного обслуживания в Альфа-Банке и самые нужные сервисы:
 
1. Моментальные выплаты для водителей. Это легкий способ получать деньги за заказы на карту любого банка. Достаточно один раз настроить и потом подтверждать. Комиссия — от 0,5%; абонентской платы нет. Партнер решения — Mozen.
 
2. Овердрафт до 10 млн рублей на срок до 60 дней для действующих клиентов. Всегда выручит, когда срочно нужны деньги. Чем выше обороты таксопарка в банке, тем больше лимит. При погашении в тот же день комиссия нулевая.
 
3. «Индикатор риска». Сервис поможет уберечь счета от непредвиденных блокировок. Первые два месяца — бесплатные.
 

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4. «Проверки надзорных органов». Сообщает о визитах надзорных органов, ведет историю проверок. А еще дает советы, как к ним подготовиться. При подключении 180 рублей, дальше бесплатно.
 
5. Бизнес-карты с кэшбэком до 5% и кредитные карты с грейс-периодом до 60 дней. Решение по «кредитке» принимается за 2 минуты, выпуск и обслуживание бесплатные.
 
«Каждый рынок — особенный, со своей спецификой. Поэтому и финансовые решения должны быть разные. Альфа-Банк понимает своих клиентов и дает инструменты, чтобы сделать их бизнес сильнее и прибыльнее», — подчеркнула руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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