Банк «Союз» подключился к платформе Финуслуги Московской биржи

Банк «Союз» присоединился к платформе личных финансов Финуслуги Московской биржи. Специально для пользователей сервиса банк «Союз» предлагает вклад «Гравитация» с доходностью до 15% годовых в рублях.



Вклад «Гравитация» можно открыть на срок 93 и 181 день. Минимальная сумма вклада — 30 тысяч рублей. Максимальная сумма вклада — 10 млн рублей. Доходность составляет до 15% годовых в рублях. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада. Частичное снятие и пополнение вклада не предусмотрены.



Платформа Финуслуги создана Московской биржей в 2020 году в рамках проекта Маркетплейс, инициированного Банком России. Финуслуги обеспечивают россиянам равный онлайн доступ в режиме 24/7 к услугам финансового рынка независимо от региона и города проживания. Сервис позволяет выбрать выгодный вклад и открыть его без визита в отделение. Важная миссия платформы – повышение доступности финансовых услуг.



Олег Чернышов, заместитель председателя правления банка «Союз»:



- Банк «Союз» уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов. С помощью нового сервиса банк не только упрощает клиентский путь для более быстрого и комфортного получения финансовых продуктов банка, но и расширяет онлайн-каналы продаж в рамках общерыночного тренда на цифровизацию. Особенно это актуально для наших новых клиентов, которые могут на портале Финуслуг открыть вклад сразу же после регистрации и идентификации, вне зависимости от региона проживания и наличия в нем точек продаж банка.



Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи:



- С каждым днем все больше россиян выбирают Финуслуги для управления своим портфелем сбережений. Здесь они могут открывать вклады в банках, не обращаясь к ним напрямую, оперативно разместить деньги под более выгодную ставку онлайн в режиме 24/7 в одном окне. Мы видим новых пользователей, рост числа открытых на платформе депозитов. Приветствую банк «Союз» на Финуслугах, с появлением которого, нашим клиентам стала доступна еще одна программа для выгодного размещения средств.



Больше информации о платформе Финуслуги, а также об условиях оформления вклада «Гравитация» — по ссылке.