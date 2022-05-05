Газпромбанк снизил ставки по льготной ипотеке до 8,5% годовых

Газпромбанк снизил ставки по программе «Льготная ипотека» на покупку жилья в новостройках в рамках господдержки. Ставки снижены на 3 п.п.

Минимальная ставка 8,5% годовых в рамках программы доступна для заемщиков при наличии страхования жизни и здоровья в рамках кредитного договора. При первоначальном взносе меньше 20% применяется надбавка 0,3 п.п., а при отсутствии личного страхования – 1 п.п.

Взять кредит по программе «Льготная ипотека» в Газпромбанке можно на срок от 1 года до 30 лет. Максимальная сумма – 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, 6 млн рублей – в других регионах РФ. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости недвижимости. Если первоначальный взнос выше 30%, документы, подтверждающие занятость и размер дохода заемщика или созаемщика, могут не понадобиться.

Для оформления ипотечного кредита в Газпромбанке потребуется минимальный пакет документов. Если заемщик авторизуется через сайт Госуслуг, достаточно будет одного паспорта.

Подать заявку на получение кредита по программе «Льготная ипотека» можно на сайте или в отделении Газпромбанка. Подробности об условиях «Льготной ипотеки» можно узнать на сайте.