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Вклады в евро Дальневосточного банка - в ТОП-10 самых выгодных

Дальневосточный банк вошел в ТОП-10 банков с самыми выгодными вкладами в евро с наибольшей ставкой 2022 года. При составлении рейтинга не учитывались накопительные счета и узкопрофильные предложения. На отчетную дату (27 апреля 2022 года) валютные вклады в евро со ставкой, превышающей 0,1% годовых, принимали 28 кредитных организаций.

Дальневосточный банк предлагает своим клиентам вклад «Доходный» в евро. Вы можете разместить от 500 евро по ставке 2% годовых сроком на 93 дня.

Напомним, ранее вклад «Доходный» Дальневосточного банка в долларах вошел в ТОП-5 выгодных валютных вкладов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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