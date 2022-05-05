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Россиянам рекомендуют не спешить с продажей и покупкой долларов

«Резкие движения сейчас неуместны – не стоит поддаваться панике и спешить обменивать деньги «просто так», – рассказал в интервью «МК» экономист Игорь Николаев.

– Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, нужно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее. Ну а если рубль ещё ослабнет, а это мне кажется вполне вероятным, то продавать доллары будет выгоднее.

Помимо этого, экономист предостерег от необдуманных покупок валюты, несмотря на их низкий курс. Как считает эксперт, сейчас купить валюту стоит только на те деньги, которые не потребуются в обозримой перспективе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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