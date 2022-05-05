О переходе на фриланс задумывались 44% россиян

Работа.ру и СберУслуг и провели исследование и выяснили, сколько жителей России задумывались о переходе на фриланс, и что привлекает их в таком формате работы. В опросе (есть у SIA.RU) приняли участие более 3000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

44% опрошенных жителей России задумывались о переходе на фриланс. 19% респондентов указали, что точно не хотели бы работать в таком формате. Еще 37% участников исследования отметили, что пока не задумывались над этим.

79% респондентов отметили, что в формате фриланса их больше всего привлекает возможность работать удаленно. Еще для 78% опрошенных главное преимущество фриланса — возможность самостоятельно определять график работы.

46% участников исследования указали, что на фрилансе есть возможность работать в нескольких проектах одновременно, а для 44% респондентов такой формат позволяет больше зарабатывать.

Для 36% опрошенных фриланс дает возможность переехать в другой город или страну, а 9% респондентов уверены, что в таком формате проще работать.

В варианте «Другое» 2% респондентов чаще всего указывали, что фриланс позволяет больше времени уделять увлечениям и семье.

Более четверти опрошенных (26%) указали, что могли бы заниматься ремонтными услугами в качестве частных специалистов. Еще 18% опрошенных готовы оказывать услуги по образованию и обучению, а 17% отметили сферу красоты и здоровья.

16% участников исследования рассказали, что могут оказывать услуги в области IT, по 14% — в дизайне или маркетинге, 10% — в области иностранных языков (переводы и подготовка текстов). Еще 5% респондентов указали возможность в частном порядке работать как специалисты в сфере спорта.

В варианте «Другое» 28% респондентов часто отмечали сферы юриспруденции, бухгалтерии, строительства и охраны.

«В сервисе СберУслуги более 800 видов разных услуг в 13 категории. Самозанятые, зарегистрированные в нашем сервисе, чаще всего оказывают услуги в категории “Мастер на час”. Она же одна из самых востребованных среди заказчиков. Пользователи чаще всего обращаются за помощью в решении проблем с сантехникой и электрикой. Кроме того, мы видим, что у россиян есть интерес к услугам по ремонту, например, к услугам плиточников. Также обращаются за помощью для сборки и ремонта мебели. Интерес к ремонту у россиян достаточно высок. Только за прошлый год спрос на дизайн-проекты вырос на 30%, на установку дверей на 10% и окон на 45%, а на уборку после ремонта на 88%. Для того, чтобы сделать ремонт более удобным и безопасным мы запустили новую FinTech-платформу по управлению ремонтом онлайн — “Ремонт со СберУслугами”. Новая платформа выступает агентом между заказчиком и исполнителем ремонтных услуг, а также обеспечивает безопасность онлайн-сделок», — говорит Юрий Иванов, исполнительный директор СберУслуги.