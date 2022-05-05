Готова ли Сибирь к приходу нового штамма коронавируса?

В Сибири постепенно снимают ограничения по коронавирусу, поликлиники возвращаются к допандемийному режиму работы, однако на востоке возникла новая угроза – вариант омикрон-штамма ВА. Многомиллионный Шанхай до сих пор находится в жестком локдауне, сообщает РИА Новости. Придет ли новая волна COVID-19 в Россию?

По данным оперштаба, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области стабильна, за последние сутки коронавирусом заболели всего 68 человек. Это почти в 50 раз меньше, чем на пике заболеваемости, в феврале 2022, когда фиксировали более 3 тысяч заболевших ежедневно. Общее число больных с начала пандемии в Приангарье составило 292 129. В стационарах находятся 458 пациентов.

Больницы региона продолжают освобождать койки для плановых операций, ковидные госпитали вернулись к своей обычной специализации, а вот центры помощи и спасения, построенные в начале пандемии для борьбы с коронавирусом на средства частного бизнеса, будут перепрофилированы в клиники иммунологии и реабилитации переболевших COVID-19.

В конце 2020 года благодаря Олегу Дерипаске в помощь действующим госмедучреждениям было построено семь медицинских центров помощи и спасения в разных регионах Сибири и Урала, три из них находятся в Иркутской области – в Тайшете, Братске и Шелехове. Тогда Олег Дерипаска в кратчайшие сроки обсудил ситуацию, вызванную началом пандемии в стране, с губернаторами, выразив желание помочь не только деньгами, но и делом. Это стало первым в России примером столь масштабного вклада крупного бизнеса в развитие регионального здравоохранения.

«Следим за ситуацией»

Работа медцентров продолжается, а специалисты внимательно следят за эпидемиологической ситуацией.

– Мы работаем в тесном контакте с региональными Минздравами Иркутской, Свердловской областей, Республики Хакасия и Красноярского края, – отметил генеральный директор расположенного в Красноярске ООО "РУСАЛ Медицинский центр" Валерий Савельев. – Еще до строительства многофункциональных медицинских комплексов совместно обсуждали их оснащение и продолжаем обсуждать вопросы методологии, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов, оборудования. Следим за ситуацией, курируем медцентры, оперативно решаем все вопросы, исходя из реалий сегодняшнего дня, обеспечиваем недостающим оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты, мониторим занятость коек и наличие вакцины от коронавирусной инфекции. Госпитали всегда находятся в режиме готовности.

«Важно формировать иммунную прослойку»

В Иркутской области эпидемиологическая ситуация осложнена высокой миграцией.

– Все прогнозы по омикрону сбылись, – рассказала главный эпидемиолог Иркутской области Татьяна Гаврилова. – Это дало нам фору, чтобы справиться с наплывом обращений. Замечу, что ведь циркулирует не только ковид, но и другие респираторные вирусы. Очень помогла телемедицина. Консультировали больных на амбулаторном лечении, выписывали рецепты и больничные дистанционно. На пике заболеваемости привлекали дополнительный персонал и, в частности, студентов. Справились. Но особенность Иркутской области заключается в том, что на части наших территорий достаточно высоки миграционные процессы – речь о трудовых мигрантах, которые работают вахтовым методом. Поэтому очень важно формировать и поддерживать иммунную прослойку с помощью профилактики.

В Иркутской области первым компонентом вакцины привито 1,37 млн человек, это 57% населения региона. Завершили вакцинацию 1,28 млн человек. Около 590 тысяч человек должны пройти повторную ревакцинацию. По мнению Татьяны Гавриловой, у региона достаточный уровень охвата прививками, но уже хорошо известно, что иммунитет к коронавирусной инфекции по истечении полугода ослабевает. А потому так важно не потерять достигнутого. То есть повторная иммунизация по-прежнему очень актуальна, считает она.

«Не надо расслабляться»

Её слова подтверждает известный вирусолог, ведущий научный сотрудник НИИ экспериментальной и клинической медицины СО РАМН Александр Чепурнов. Он призывает не расслабляться.

– Мы видим, что система здравоохранения сейчас неплохо справляется. Начали респециалилизировать ковидные койки – правильно. Мы уже дважды повторяли этот маневр, и, если что-то, не дай бог, появится, значит, еще раз маневр совершим… Если человек переболел и провакцинирован, это, так или иначе, высокая защита: не от заболевания, а от тяжелых последствий, что очень важно. Ну и уповаю на то, что на подходе еще более современные вакцины. Т-клеточная – на создание длительного иммунитета против COVID-19 и вакцины более широкого спектра на случай появления новых вариантов. Но это на будущее, а защищать себя надо сейчас, – резюмирует Александр Чепурнов.