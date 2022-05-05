Труженики тыла, которые работали на ИркАЗе получат повышенные выплаты к 9 мая

Корпоративная выплата в размере 8500 рублей осуществляется вдобавок к государственной, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Ко Дню победы РУСАЛ также повысил пенсии и выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей и труженикам тыла, которые в разные годы работали в компании. С мая ежемесячная пенсия ветеранам будет составлять 15000 рублей, ежемесячная выплата жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей увеличится с 9000 до 14000 рублей. Традицию оказывать всестороннюю помощь ветеранам предприятий заложил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

– В Шелехове такую поддержку получат 7 человек, это труженики тыла, которые работали на заводе. Крепкого здоровья всем ветеранам и долгих лет жизни! Сколько бы ни прошло лет, ваша доблесть, стойкость и мужество всегда будут служить для нас жизненным ориентиром, – Евгений Рапацевич, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода.

Каждый год РУСАЛ и ИркАЗ с особым уважением и благодарностью чествует своих ветеранов, тех, кто прошел тяжелые испытания на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. В этом году по традиции заводчане развезут ветеранам подарки и пригласят на фестиваль военной песни «Фронтовой привал», который пройдет в ДК «Металлург». Кроме того, ИркАЗ подарит жителям Шелеховского района праздничный салют. Он состоится 9 мая в 22:30 на стадионе «Металлург».