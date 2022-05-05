Минпромторг поддержал идею металлургов ограничить налог до 130 млрд рублей

Минфин выступает против, обосновывая это достаточной рентабельностью отрасли, сообщает РБК.

Министерство промышленности и торговли России поддержало предложение ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие отечественные компании черной металлургии, в том числе «Северсталь», НЛМК, Evraz) установить максимальный уровень платежей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и железную руду и по акцизу на сталь на 2022 год на уровне 131 млрд руб.

Эта сумма заложена в бюджет на этот год наряду с доходами от НДПИ на цветные металлы и минеральные удобрения (в общей сложности — 179 млрд руб.). При этом налоги и акциз рассчитываются по формулам, привязанным к стоимости сырья и стали, поэтому в действительности поступления могут оказаться выше. «Если все оставить, как есть сейчас, с большой долей вероятности общий объем этих платежей будет выше запланированных», — пояснили в Минпромторге. В министерстве не сообщили, о какой расчетной сумме платежей идет речь.

По оценке руководителя аналитического департамента компании BCS Global Markets Кирилла Чуйко, сделанной на основании прогнозных цен, поступления в бюджет от акциза на сталь и НДПИ на коксующийся уголь и железную руду в 2022 году могут составить более 200 млрд руб. Со времени одобрения бюджета (это произошло в ноябре) цены на уголь выросли на 40%, на руду — на 56%, поясняет Чуйко.