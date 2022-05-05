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Зачем Китай проводит «учения» на случай санкций

В Китае решили провести стресс-тест экономики на фоне опасений введения санкций из-за сотрудничества с Россией. Это поможет изучить варианты последствий, сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники.

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«Учения» начались в конце февраля-начале марта. В них участвуют ключевые государственные ведомства Китая разных сфер: от сектора банковского регулирования до международной торговли.

– С точки зрения Пекина, если западные союзники во главе с США могли принять такие меры против Москвы, они могли бы сделать то же самое и в отношении Китая. Поэтому необходимо знать, насколько на самом деле устойчива страна, – считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Тун Чжао.

К тому же в последние годы обеспокоенность властей КНР растет в связи со стратегическим конфликтом между Китаем и Западом, в частности, из-за вопроса о Тайване.

Чжао сказал, что нынешние учения Пекина могут быть попыткой понять, во что обойдется Китаю в краткосрочной перспективе, если он окажет материальную поддержку России в ходе этого конфликта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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