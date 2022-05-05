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Продажу алкоголя ограничили в Иркутской области до 9 мая

Ограничение действует с 4 по 9 мая в местах проведения мероприятий, сообщает служба потребительского рынка и лицензирования региона.

«В радиусе 100 метров от места проведения указанных мероприятий запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением реализации указанной продукции хозяйствующими субъектами при оказании услуг общественного питания», – говорится в сообщении.

Напомним, что мероприятия пройдут в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, у памятника Александру Третьему, на острове Юность, Нижней Набережной и площади графа Сперанского.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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