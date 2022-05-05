Иркутская компания «Азия Мьюзик» увеличит производство театральных кресел на 18 тысяч в год

Это стало возможным благодаря росту производительности труда более чем на 65%. Теперь команда предприятия сможет выпускать для российских школ и домов культуры до 48 тысяч концертных кресел в год.

ООО «Азия Мьюзик Компани» уже более 30 лет производит театральное оборудование и музыкальные инструменты. В ноябре прошлого года организация вступила в нацпроект «Производительность труда» для привлечения федеральных экспертов к оптимизации рабочих процессов. Пилотным потоком, с которого было решено начать изменения, был выбран участок производства кинотеатральных кресел, который дает 20% выручки предприятия.

В результате анализа производства был выявлен ряд проблем. Например, «узким горлышком» проекта стал участок упаковки, который тормозил последующие процессы. В целях его оптимизации было принято решение изменить технологию, а также перенести сам участок ближе к месту сборки. Принятые меры позволили повысить производительность труда на конкретном участке на 221%. В целом же на пилотном потоке она возросла на 65%. При этом время реализации проектов сократилось на 73%.

– Уже 22 предприятия Иркутской области оценили пользу нацпроекта «Производительность труда». По регламенту минимальный показатель, которого должна достичь рабочая группа, – повышение производительности труда на 10%. Однако наши компании показывают результаты в 30%, 40% и 65%, что говорит об эффективности проекта и заинтересованности руководства и персонала в такой работе, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

На данный момент работа экспертов Федерального центра компетенций на выпускающем театральное оборудование предприятии окончена, но в ближайшие 2,5 года компания продолжит внедрять инструменты бережливого производства на остальных участках. В дальнейших планах - полномасштабная модернизация и цифровизация производства.

Один из первых шагов в этом направлении уже сделан. В конце прошлого года предприятие получило заём Фонда развития промышленности на приобретение промышленного оборудования для увеличения объёмов производства пианино. В рамках программы «Проекты развития» компания получила 20,3 млн по ставке 1% годовых на пять лет.

Благодаря софинансированию ФРП и приобретению нового оборудования компания увеличит объём производства пианино в несколько раз, до 900 экземпляров в год, начиная с 2022-го. Кроме того, возрастет выпуск акустических систем для кинотеатров, концертных и конференц-залов. За время реализации проекта будет создано 23 новых высокотехнологичных рабочих места, а налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 54,6 миллиона рублей.