Пенсионерка из Усть-Кута дважды отдала деньги мошенникам

62-летняя пенсионерка из Усть-Кута лишилась 3 млн рублей, поверив мошенникам. Ранее она уже потеряла деньги в финансовой пирамиде, сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

Она рассказала, что в конце марта ей на сотовый телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудницей кассы возврата долговых выплат. Звонившая предложила получить денежную компенсацию за сгоревшие деньги, вложенные сибирячкой ранее в финансовую пирамиду. Сумма обещанной выплаты составила почти 7,5 тыс. долларов Заинтересовав жертву крупными финансами, мошенница дала возможность подумать, оставив номер телефона для связи.

Соблазнившись заманчивой перспективой пожилая женщина в этот же день отправила «куратору» смс-сообщение и номером расчетного счета банка для получения денег.

На следующий день менеджер перезвонила и сообщила, что для получения заветной суммы необходимо оплатить различные комиссии и сборы за заключение договоров, оформление документов и процент за перевод средств из зарубежного банка.

–За практически месяц «общения» пенсионерка перевела аферистам свыше 3 миллионов рублей, часть из которых являлись заемными. После получения денег, злоумышленники перестали выходить на связь, а номер с телефона с которого они звонили стал недоступен, – говорится в сообщении МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).