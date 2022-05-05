Факт мошенничества на 1,6 млн руб. выявили после ремонта плит на трамвайных путях в Иркутске

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» после обнаружения некачественно проведенного ремонта железобетонных плит для покрытия трамвайных путей в Иркутске, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Установлено, что в декабре 2020 года был заключен договор с подрядной организацией, в рамках которого были выполнены работы по ремонту железобетонных плит для покрытия трамвайных путей, приняты и оплачены заказчиком.

Позже во время проверки прокуратура выяснила, что для ремонтных работ использовались материалы ненадлежащего качества, что привело к их преждевременной деформации – ущерб бюджету города составил 1,6 млн рублей. Виновным лицам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.