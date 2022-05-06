Фура с бетонными столбами опрокинулась и упала в кювет в Слюдянском районе

Утром 5 мая на 97-м километре федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал» водитель большегруза «Интернэшнл», перевозивший бетонные столбы, не справился с управлением и съехал с дороги и опрокинулся в кювет, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

Установлено, что за рулем машины находился 47-летний водитель – житель Шелехова. В результате аварии он не пострадал.

Госавтоинспекция напомнила, что отрезок этой дороги с 89 по 98 км является аварийно-опасным. С начала года там зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с участием большегрузов, в результате которых один человек погиб и двое получили ранения.