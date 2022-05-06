Военный из Байкальска Анатолий Афанасьев погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец города Байкальска Иркутской области Анатолий Афанасьев погиб во время спецоперации на Украине, сообщает Комитет солдатских матерей города.

«3 мая 2022года в ходе военной операции на Украине погиб наш земляк, учащийся 11-ой школы, выпускник Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса Афанасьев Анатолий Юрьевич. Анатолий проходил службу по контракту войсковой части в городе Юрге Кемеровской области. Женат, осталось двое детей 5 и 10 лет», – говорится в сообщении.

Военный будет похоронен по месту жительства.