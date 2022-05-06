Самый крупный в Сибири магазин комиксов Woody Comics закроют в Иркутске к лету

Владельцы самого крупнейшего в Сибири магазина комиксов, аниме, сувениров и атрибутики Woody Comics, расположенный в Иркутске, приняли решение его закрыть к лету 2022 года, сообщается на странице организации в соцсетях.

«В 2020-м с трудом удалось пережить ковидный локдаун. В 2021 казалось, что наконец-то все налаживается. Были большие планы на 2022 год, но кое-что случилось, и всем мечтам пришел конец. Два месяца я просчитывала все возможные варианты. Безо всякой радости я приняла решение закрыть магазин. 31 мая мы последний раз откроем двери для покупателей», – рассказала руководитель организации Юлия Авдеенко.

В качестве причин закрытия названы кризис бумаги, нехватка расходных материалов, отказ зарубежных производителей печатать комиксы, проблемы с импортом. Магазин намерен распродать большую часть товаров в офф-лайн точке, стимулируя покупательский спрос акциями, а также через онлайн-площадку.