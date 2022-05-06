Выставка памятных монет «Истории Победы» открылась в Иркутске

Экспозицию разместили в залах Усадьбы Сукачева на первом этаже главного особняка, сообщили SIA.RU в иркутском отделении Банка России.

Фото пресс-службы иркутского отделения Банка России

Выставка состоит из фотоизображений памятных монет, которые выпущены Банком России в разное время в память о юбилейных датах Великой Отечественной войны, решающих битвах и советских солдатах, защищавших родину.

Часть монет на выставке посвящена легендарным советским конструкторам: создателю пикирующего бомбардировщика Пе-2 Владимиру Петлякову, конструктору непревзойденного Т-34 Михаилу Кошкину, Георгию Шпагину, чью фамилию на весь мир прославил знаменитый пистолет-пулемет.

В годы войны Иркутская область активно снабжала армию военной техникой, продуктами питания, одеждой. Более 200 тыс. жителей региона отправились на фронт, а 125 из них получили звание Героя Советского Союза.