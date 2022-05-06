Опубликован рейтинг 10 крупнейших застройщиков жилья в России

Опубликован ТОП-10 застройщиков РФ по объему строительству на 1 мая 2022 года. В рейтинге доминируют компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. В тройке лидеров – ПИК, Группа ЛСР и Группа ЛСР, сообщает портал ЕРЗ.РФ.
Первое место в ранжировании сохранил ПИК. Лидер рынка уменьшил объем текущего строительства на 153,8 тыс. м² (с 5,75 млн до 5,59 млн м²). В строительстве у девелопера — 78 жилых комплексов, в которых возводится 260 многоквартирных домов и 5 домов с апартаментами.
Второе место по-прежнему занимает Группа ЛСР, которая увеличила объем текущего жилищного строительства на 49 тыс. м² (с 2,74 млн до 2 79 млн м²).
Замыкает тройку лидеров, как и в предыдущем ранжировании, Группа ЛСР, которая увеличила объем текущего жилищного строительства на 18,0 тыс. м² (с 2 71 млн до 2,73 млн м²).
Всего десятка крупнейших девелоперов на 1 мая 2022 года возводит 19,10 млн м² жилья (18,71% от объема текущего строительства всех застройщиков России).На тройку лидеров приходится 11,12 млн м² или 10,89% строящегося жилья в стране.
ТОП‑10 застройщиков РФ по объему текущего строительства
|
Место
|
+\-
|
Наименование, регион
|
Строится, м²
|
ЖК
|
МД
|
ДАП
|
Рейтинг
|
1
|
0 ◼
|
5 593 745
|
78
|
260
|
5
|
★ 4,5
|
2
|
0 ◼
|
2 790 800
|
24
|
139
|
2
|
★ 5,0
|
3
|
0 ◼
|
2 730 763
|
24
|
126
|
20
|
★ 4,5
|
4
|
0 ◼
|
1 645 142
|
18
|
92
|
0
|
★ 5,0
|
5
|
0 ◼
|
1 273 701
|
16
|
38
|
0
|
★ 4,5
|
6
|
0 ◼
|
1 126 651
|
10
|
56
|
0
|
★ 4,0
|
7
|
+1 ▲
|
1 046 209
|
10
|
56
|
0
|
★ 5,0
|
8
|
+1 ▲
|
994 266
|
15
|
31
|
1
|
★ 5,0
|
9
|
+1 ▲
|
954 402
|
8
|
51
|
0
|
★ 4,5
|
10
|
+1 ▲
|
942 807
|
13
|
46
|
0
|
★ 2,0
|
Сокращения в таблице:
|
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|
ЖК — Жилой комплекс
|
МД — многоквартирный дом
|
ДАП — дом с апартаментами