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Опубликован рейтинг 10 крупнейших застройщиков жилья в России

Опубликован ТОП-10 застройщиков РФ по объему строительству на 1 мая 2022 года. В рейтинге доминируют компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. В тройке лидеров – ПИК, Группа ЛСР и Группа ЛСР, сообщает портал ЕРЗ.РФ.

Первое место в ранжировании сохранил ПИК. Лидер рынка уменьшил объем текущего строительства на 153,8 тыс. м² (с 5,75 млн до 5,59 млн м²). В строительстве у девелопера — 78 жилых комплексов, в которых возводится 260 многоквартирных домов и 5 домов с апартаментами.

Второе место по-прежнему занимает Группа ЛСР, которая увеличила объем текущего жилищного строительства на 49 тыс. м² (с 2,74 млн до 2 79 млн м²).

Замыкает тройку лидеров, как и в предыдущем ранжировании, Группа ЛСР, которая увеличила объем текущего жилищного строительства на 18,0 тыс. м² (с 2 71 млн до 2,73 млн м²). 

Всего десятка крупнейших девелоперов на 1 мая 2022 года возводит 19,10 млн м² жилья (18,71% от объема текущего строительства всех застройщиков России).На тройку лидеров приходится 11,12 млн м² или 10,89% строящегося жилья в стране.

ТОП‑10 застройщиков РФ по объему текущего строительства

Место

+\-

Наименование, регион

Строится, м²

ЖК

МД

ДАП

Рейтинг
ЕРЗ  ⃰

1

0 ◼

ПИК, Москва

5 593 745

78

260

5

★ 4,5

2

0 ◼

Группа ЛСР, Санкт‑Петербург

2 790 800

24

139

2

★ 5,0

3

0 ◼

ГК Самолет, Москва

2 730 763

24

126

20

★ 4,5

4

0 ◼

Холдинг Setl Group, Санкт‑Петербург

1 645 142

18

92

0

★ 5,0

5

0 ◼

ГК ФСК, Москва

1 273 701

16

38

0

★ 4,5

6

0 ◼

ДОНСТРОЙ, Москва

1 126 651

10

56

0

★ 4,0

7

+1 ▲

СК ЮгСтройИмпериал, Краснодарский край

1 046 209

10

56

0

★ 5,0

8

+1 ▲

ГК Гранель, Москва

994 266

15

31

1

★ 5,0

9

+1 ▲

ГК ССК, Краснодарский край

954 402

8

51

0

★ 4,5

10

+1 ▲

ГК ИНГРАД, Москва

942 807

13

46

0

★ 2,0
               

Сокращения в таблице:

© erzrf.ru

ЖК — Жилой комплекс

  

МД — многоквартирный дом

  

ДАП — дом с апартаментами

  
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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