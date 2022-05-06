Опубликован рейтинг 10 крупнейших застройщиков жилья в России

Опубликован ТОП-10 застройщиков РФ по объему строительству на 1 мая 2022 года. В рейтинге доминируют компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. В тройке лидеров – ПИК, Группа ЛСР и Группа ЛСР, сообщает портал ЕРЗ.РФ.

Первое место в ранжировании сохранил ПИК. Лидер рынка уменьшил объем текущего строительства на 153,8 тыс. м² (с 5,75 млн до 5,59 млн м²). В строительстве у девелопера — 78 жилых комплексов, в которых возводится 260 многоквартирных домов и 5 домов с апартаментами.

Второе место по-прежнему занимает Группа ЛСР, которая увеличила объем текущего жилищного строительства на 49 тыс. м² (с 2,74 млн до 2 79 млн м²).

Замыкает тройку лидеров, как и в предыдущем ранжировании, Группа ЛСР, которая увеличила объем текущего жилищного строительства на 18,0 тыс. м² (с 2 71 млн до 2,73 млн м²).

Всего десятка крупнейших девелоперов на 1 мая 2022 года возводит 19,10 млн м² жилья (18,71% от объема текущего строительства всех застройщиков России).На тройку лидеров приходится 11,12 млн м² или 10,89% строящегося жилья в стране.

ТОП‑10 застройщиков РФ по объему текущего строительства