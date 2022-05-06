Новую школу и два детских сада откроют в Тулуне

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Тулун проверил ход строительства объектов образования. В микрорайоне Березовая Роща глава региона обсудил с подрядчиком и администрацией муниципалитета вопрос соблюдения сроков строительства школы на 1275 мест, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Открыть объект планируется в новом учебном году. Большая часть помещений находится в высокой степени готовности. Основной объем работ сосредоточен в актовом зале и бассейне. В школе также предусмотрены столовая на 250 мест, группы продленного дня, форум-зал и спортивный зал, где одновременно могут заниматься три класса. Образовательное учреждение, которое здесь разместится – действующая средняя общеобразовательная школа № 2. На сегодняшний день сформировано штатное расписание учреждения, проведено предварительное комплектование учащихся. Занятия начнутся в новом учебном году.

В ходе визита глава региона озвучил решение, что до 1 июня подрядчик передаст администрации Тулуна детский сад «Карамелька» на 220 мест.

До этого срока необходимо решить вопросы по оснащению объекта оборудованием и устранить ряд замечаний. Здание включает в себя: музыкальный и спортивный залы, компьютерный класс, кабинет логопеда, бассейн, медицинский и пищевой блоки. Сейчас ведется укомплектование групп. 15 июля садик должен начать работу.

– В этом году мы также откроем детский сад на 140 мест в Тулуне на улице 4-й Заречной. Здесь же идет строительство школы на 250 мест. Высокая строительная готовность у этого объекта. На улице Ленина по национальному проекту «Образование» приступаем к возведению нового детского сада «Лучик» на 240 мест, – сказал Игорь Кобзев.

– Глава региона четко обозначил сроки всем подрядчикам. По детскому саду «Карамелька ждем устранения замечаний и приступаем к процессу лицензирования учреждения. Все объекты востребованы и жители города в них крайне нуждаются, – отметил мэр Тулуна Юрий Карих.