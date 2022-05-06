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Доходы регионов могут снизиться на 5-8% из-за санкций

Такая ситуация возможна при реализации пессимистичного сценария, передают «Ведомости» оценку аудитора Натальи Труновой.

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Санкции против России действительно повлияют на устойчивость бюджетов субъектов определенным образом, признали в Счетной палате. Но в настоящее время нет однозначного понимания, как кризис скажется на исполнении и сбалансированности региональных финансов в целом по стране и в отдельных субъектах, отметила Трунова. Многое будет зависеть от скорости адаптации регионов к новым условиям, уточнила аудитор. Ряд субъектов не только принимают общие антикризисные меры, но и активно работают над продвижением предприятий на новых рынках, формированием новых логистических цепочек, резюмировала она.

По итогам I квартала, несмотря на оказываемое санкционное давление, положительная динамика исполнения консолидированных бюджетов регионов сохранялась, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. В 82 из 85 субъектов наблюдался рост налоговых и неналоговых доходов: на 31% к уровню 2021 г. и на 53% к доковидному 2019 году. Остатки средств бюджетов достигают 3,5 трлн руб., больше половины из них размещено на депозитах в банках (1,9 трлн руб.), добавил собеседник.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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