Восстановление Тулунского района после паводка должно завершиться в 2022 году

Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Тулунский район. При этом он подчеркнул, что темп работ необходимо ускорить, а за строителями нужен дополнительный контроль.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Мы должны завершить историю по восстановлению Иркутской области после разрушительного паводка 2019 года. В Тулунском районе это произойдет уже в 2022 году. Сейчас я вижу, что подрядчики неактивно используют строительный период, есть некоторая самоуспокоенность. Нам это не подходит. За строителями нужен дополнительный контроль. Мы работаем для человека, жителям это нужно. Они не будут спрашивать: кризис – не кризис. Мы должны объекты построить и ввести в эксплуатацию. Это элемент доверия, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Особое внимание в Тулунском районе глава региона уделил строительству и ремонту объектов образования. Игорь Кобзев сообщил, что в этом году в Тулуне откроются школа на 1275 мест и два детских сада в общей сложности на 360 мест. Также губернатор поставил задачу сдать до конца года школу-сад на 128 мест, которая строится в деревне Евдокимова по федеральной программе восстановления объектов инфраструктуры, пострадавших от наводнения.

Сейчас на этом объекте идут работы по устройству внутренних перегородок, монтаж вентиляционной и отопительной систем, внутренние работы. Глава региона потребовал от подрядчика согласовать план-график работ с администрацией муниципалитета.

Кроме того, в 2022 году в Тулунском районе начнут капитально ремонтировать Гадалейскую школу по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». На капремонт предусмотрено около 80 млн рублей. Работы запланированы на 2022 и 2023 годы.

Рабочая поездка губернатора продолжается в Нижнеудинском районе, который также пострадал при наводнении 2019 года.